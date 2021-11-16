Türkiye Gazetesi

Kışı geçirmek için Konya Bozkır bölgesinden Mersin Gülnar ilçesinin Yanışlı bölgesine gelen konargöçer aile burada geçen Çarşamba günü çadır kurdu. 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sıralarından bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu. Aile ve çevredekilerin tarafından bulunamayan küçük kızdan haber alınamaması üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

200 KİŞİLİK EKİP ARAMA YAPIYOR

Bölgede 200 kişiden oluşan ekipler vadi, orman ve dağlık alanda sürdürülen arama çalışmalarında 7. güne girildi. Ekiplerin yanı sıra, iz takip ve kokuya duyarlı köpeklerden destek alınmaya devam edildi. Havadan da termal kameralı dronelerle şu ana kadar 10 kilometrelik alan tarandı.

Müslüme üç gündür kayıp Konya'da 3 gün önce bisikletiyle oynarken kaybolan Müslüme'den hala haber yok.