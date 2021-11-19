Türkiye Gazetesi

Dün akşam Ceyhan-Kozan karayolu Mercimek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 55 yaşındaki Ö.A., Ceyhan’dan Kozan istikametine seyir halindeyken aynı yönde seyir halindeki D.A. idaresindeki traktörün römorkuna arkadan çarptı.

OTOMOBİL ALEV ALDI

Çarpmanın etkisi ile otomobil alev alırken, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle şahıslar araçtan çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken, yaralanan Ö.A., D.A., S.G. ve A.C. ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan A.C., acilde yapılan ön tedavinin ardından hayati tehlike kaydıyla Adana’ya sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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