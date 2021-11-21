Türkiye Gazetesi

Adaköy Mahallesi'nde bir marinada karada kışlamada bulunan 27 metrelik gulette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangın, marina personeli ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken gulette hasar oluştu.

Muğla'da bir binada yangın! Maddi hasar oluştu Muğla’nın Marmaris ilçesinde apartmanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Küçükçekmece’de bir tekstil atölyesinde yangın çıktı Küçükçekmece’de bir tekstil atölyesinde meydana gelen yangında 2 kadın işçi hastanelik oldu. Yangına sigara izmaritlerinin sebep olduğu öğrenildi.