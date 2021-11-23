Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika haberine göre 23 Kasım 2021 hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son tahminlere göre; İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Adana, Manisa ve çevrelerinde kuvvetli sağanak beklenirken, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde ise havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara bölge geneli, Kıyı Ege ile Kütahya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

12 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

23 Kasım 2021 hava durumu tahmin raporunu yayımlayan MGM, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yayınladı. MGM, Muğla'yı da turuncu kodla uyararak vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada İstanbul'da yağışın sabah saatlerinde başlayacağı ve çarşamba sabahına kadar devam edeceği belirtildi.

Meteoroloji, birçok ili sarı ve turuncu kod ile uyardı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 15

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde batı çevrelerinden başlamak üzere il geneli aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde il geneli ile akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 15

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor. 19

Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 18

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 10

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 17

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre yarın Marmara'nın bazı bölgelerinde ve Ege'de sağanak yağış bekleniyor. MGM, İstanbulluları da sağanak yağışa karşı sarı kod ile uyardı.

Van'da kar yağışı etkili oldu, sürücüler yolda kaldı Van'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, akşama doğru etkisini artırınca sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bazı sürücüler zincir takarak ilerledi.