Türkiye Gazetesi

Bursa'da iki şahsın husumeti ölümle son buldu. Araç içerisindeki husumetlsine saldıran zanlıi talihsiz vatandaşı başından vurdu. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan zanlıi bir süre sonra gidip jandarmaya teslim oldu.

KAÇTIKTAN BİR SAAT SONRA TESLİM OLDU

Olay, İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. 16 ALD 298 plakalı servis aracıyla Cerrah'a gitmek üzere yola çıkan Barış Gümüştaş, husumetlisi İbrahim Akkoyun İle karşılaştı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İbrahim Akkoyun, tabancayla Barış Gümüştaş'ı başından vurarak öldürdü. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Olay yerinden uzaklaşan şüpheli İbrahim Akkoyun, bir saat sonra Jandarma komutanlığı ekiplerine teslim oldu.

Adliyeye güvenlik gereği Çelik yelek giydirilerek çıkarılan şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da husumetliler çatıştı, ölü ve yaralılar var Samsun'da gerçekleşen olayda aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 grup çatıştı, 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Husumetlisini görünce silahına davranıp kurşun yağdırdı Malatya'da bir şahıs, kafede oturan husumetlisini görünce silahını alıp, talihsiz adama kurşun yağdırıp yaraladı.

Cezavinden çıktı, husumetlisini ayağından vurdu Malatya'da cezaevinden izinli olarak çıkan şahıs, tartıştığı husumetlisi tarafından tabanca ile ayağından vuruldu. Olay sonrası kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.