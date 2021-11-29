Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Eyeliner’ı sürüş şekliniz ifadeyi belirliyor, görünüme çarpıcı bir etki katıyor. Ancak nasıl görünmek istediğinizle doğrudan bağlantılı olan eyeliner’ı hâliyle iyi sürmeyi bilmeniz gerek. Doğru ve düzgün bir şekilde sürüş ilk başlarda biraz zor gelip, gözünüzü korkutabilir. Birkaç deneme ile siz de hatasız sürüşü öğrenebilirsiniz.

Şu an piyasada üç çeşit eyeliner bulunuyor, deneyimledikçe sizin için kullanımı en kolay olanını tercih edebilirsiniz.

EYELINER NASIL ÇEKİLİR?

> Doğru bir eyeliner uygulaması için eyeliner ile önce gözün bitiş yerini işaretleyin.

> Kuyruklu bir eyeliner istiyorsanız, kuyruğun bitmesini istediğiniz yeri de işaretleyin ve sonra bu 2 noktayı birleştirin. Sonra bitişten göz pınarına kadar çizgiyi tek hamlede hızlıca çekin.

Kuyruklu eyeliner’a bant desteği: Yapışkanlığını azalttığınız bandı burun kenarından göz kenarına doğru yapıştırın. Bandı takip ederek açılı bir kuyruk çizin.

> Aman dikkat! Yavaş hareket etmek isteyebilirsiniz ancak bu da elinizin titremesine sebep olacaktır. Bu sebeple çizgiyi çekerken hızlı olmayı deneyin.

> Denediniz ve olmadı mı? Tüm eyeliner’ı silip bozmak yerine beğenmediğiniz kısmı pamuklu çubuğu hafif ıslatarak silebilir, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Makyaj malzemeleri temizlenmeli Sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmak için gece uyumadan önce muhakkak makyajı çıkarıp, temizlemek gerekiyor. Ancak çoğu kişi cildinin temizliğine önem verirken hemen her gün kullandığı makyaj malzemelerinin temizliğini unutuyor.

Uzmandan uyarı: Maskenin altına ağır makyaj yapmayın Dermatoloji uzmanı Doç. Dr. Pınar Öztaş, pandemi döneminde maske kullanımında makyaj yapılmaması uyarısında bulundu.