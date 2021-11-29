Türkiye Gazetesi

Meteoroloji günlerdir uyarıyordu... Marmara başta olmak üzere pek çok ilde kuvvetli fırtına etkisini gösterdi. İstanbul'da fırtına nedeniyle Maltepe ve Pendik'teki iskelelerde bağlı bazı tekneler hasar görürken Avcılar, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ve Sultangazi'de ağaçlar söküldü, çatılar uçtu.

Fırtına İstanbul'u yıktı geçti Türkiye'nin bir çok bölümü şiddetli fırtınanın etkisi altında. İstanbul'da şiddetli fırtına nedeniyle çatılar uçtu ağaçlar söküldü, tekneler battı. İzmir Karşıyaka'da deniz taştı, Bursa'da fırtına nedeniyle metro arıza yaptı, yolcular tahliye edildi.

FIRTINANIN BİLANÇOSU 38 YARALI 4 ÖLÜ

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodos fırtınasında İstanbul, Bursa ve Bolu’da maddi hasar ve yaralanma meydana gelmiş, İstanbul Esenyurt, Arnavutköy, Avcılar ve Başakşehir ilçeleri yoğunlukta olmakla bazı ilçelerimizde afet olayları yaşanmıştır. Saat 17.30 itibarı ile afette son durum: Olayda 38 kişi yaralanmış, 4 kişi ise hayatını kaybetmiştir. Yaralılar, olay yerine görevlendirilen 112 ambulanslarımız ile hastaneye nakledilmiştir. Olay olan illerde 24 adet 112 ambulansı, 3 adet UMKE timi ile 87 sağlık personeli görev başındadır. Bölge halkına ve bütün ülkemize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

ÖĞLEDEN SONRA ŞİDDETİNİ ARTIRDI

Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu fırtına, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu anları fotoğrafladı.

AA muhabirinin Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, rüzgarın saatteki hızının en yüksek ölçüldüğü bölge Beylikdüzü oldu. Beylikdüzü radar sahasında rüzgarın hızı saatte 129 kilometreye kadar çıktı.

Meteoroloji yetkilileri rüzgarın il genelinde yarın akşam saatlerine kadar etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

GÖKTEN ÇAMUR YAĞDI

Öte yandan, Beylikdüzü'nde de kısa süreli çamur yağdı. Çamlıca Tepesi'nde bulunan Türk bayrağı koptu

Öğle saatlerinden sonra hızını daha da artıran rüzgarın etkisiyle Pendik Amatör Balıkçılar Derneği ve Maltepe Park iskelesinde bağlı teknelerden bazıları zarar gördü. Bağcılar'da inşaatta kullanılan vincin rüzgarın etkisiyle sallanmaya başladığı görülürken, bazı sitelerin bahçelerindeki spor aletleri rüzgardan zarar görmemeleri için bağlanarak sabitlendi.

Avcılar, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Çatalca ve Sultangazi'de rüzgar bazı ağaçları yerinden söktü, çatılardan kopan parçalar aşağı düştü.

D-100 karayolu Yenisahra mevkisinde üst geçitten yola sarkan branda sürücülere zor anlar yaşattı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri brandayı kaldırarak trafik akışını normale döndürdü. Çamlıca Tepesi'nde bulunan Türk bayrağı da etkili olan fırtına nedeniyle bağlı olduğu direkten koparak uçtu. Polis ekipleri bayrağı muhafaza altına aldı. Üsküdar Bosna Bulvarı'nda da devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

İzmir’de fırtına tramvay seferlerini de etkiledi İzmir’de etkili olan sarı fırtına sebebiyle Karşıyaka ilçesinde deniz taşması nedeniyle tramvay seferleri de aksadı. Tüm deniz seferleri de geçici süreyle askıya alındı.

Meteoroloji'den 52 il için sağanak ve fırtına uyarısı (29 Kasım 2021 hava durumu) Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre; yurdun büyük bir bölümünde sağanak ve fırtına bekleniyor. Yağışların özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da etkili olması beklenirken, kuvvetli lodos ise Marmara, Ege ve Karadeniz'de etkisini hissettirecek. Sıcaklıklar lodosun da etkisiyle yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.