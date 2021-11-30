Türkiye Gazetesi

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos, kent genelinde birçok çatının uçmasına, ağaçların devrilmesine, tırların yan yatmasına neden oldu. Kağıthane'de ise uçan çatının iki kişinin üzerine düştüğü anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ANNE VE OĞLU ÇATININ ALTINDA KALDI

Dün saat 16.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen olayda; kaldırımda oğlu Erkan Onur Süleymanoğlu (33) ile yürüyen Günay Süleymanoğlu (55), uçan çatının altından kaldı. Olay sonucu anne bacağından, oğlu ise kolundan yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşlar kaldırımda yürürken çatının düştüğü görülüyor. Çatının altında kalan anne ve oğluna çevredeki esnaf yardıma koşuyor.



Çatının düşme anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı anne ve oğlunu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından yaralıların yardımına koşan esnaf Nizamettin Ertürk, "Biz sese çıktık, bir baktık ki tahtaların altında teyzeyle oğlu duruyordu. Arkadaşlarla beraber tahtaları kaldırdık. Teyzenin bacakları kırık olduğu için ambulansa haber verdik. Anne ve çocuk, 2 yaralı var. Annesinin bacakları, oğlunun da kolu kırıktı. Ambulansı aradık geldi, polis arkadaşlar da geldi. Sonra gönderdik. Büyük bir facia yaşanabilirdi, Allah korudu" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bağcılar’da korkutan yangın! 5 katlı binanın çatısı alev aldı Bağcılar'da bulunan bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

İstanbul’da lodos: Dalgaların yüksekliği metreleri buldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısı sonrasında İstanbul’da lodos etkili oldu. Lodosla beraber yükselen dalgaların boyu metrelerce yükseldi.