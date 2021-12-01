Türkiye Gazetesi

Magandalar bu defa Kocaeli'de bir sokakta ortaya çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle karşı karşıya gelen iki grup silahlarla birbirlerine saldırdı. Saldırı sonucu 3 kişi yaralanmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

ÇATIŞMA ESNASINDA TAKSİDE BULUNAN BİR KADIN DA YARALANDI

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilleriyle caddeye gelen bir grup ile caddede bulunan diğer grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Hasbi G. (65), Mesut E. (46) ve o sırada cadde üzerinde bir ticari takside bulunan Gül A. yaralandı. Otomobiliyle gelen grup ise yine otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



23 BOŞ KOVAN BULUNDU

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar doğrultusunda cadde üzerinde 23 boş kovan bulundu. 6 merminin ise çevredeki araç ve iş yerlerine isabet etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan çatışma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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