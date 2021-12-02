Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı ve Birleşik Krallık Büyükelçiliği, İstanbul'da "Dijital Sağlık" konulu panel düzenledi. Burada sunum yapan Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, geliştirilen projeler sayesinde hastanelerdeki bekleme sürelerini hem hastane yöneticilerinin hem de kendilerinin takip edebildiğini, bu sayede hangi birime personel takviyesi yapmak gerektiğini rahatlıkla görebildiklerini anlattı. Sistemde en yüksek hekimlerden memnuniyet duyulduğunu, temizlikte ise memnuniyet puanının düştüğünü kaydeden Birinci "Bekleme süresini 10 dakika uzatın, memnuniyetiniz değişiyor. Türkiye'nin en büyük avantajı da bekletmeden sağlık hizmeti vermek" diye konuştu.

"AVRUPA'DAKİ EN DİJİTAL ÜLKEYİZ"

Yapay zeka araçlarının yarın hastaneye kaç hastanın geleceğini görebildiğini, bu sayede tahminleme yapabildiklerini belirten Şuayip Birinci, bir hasta taburcu edildiğinde yüzde kaç ihtimalle tekrar hastaneye yatabileceğini ölçebildiklerini bildirdi. Hastalık skorlarına göre bir yıl içindeki ölüm oranlarını da takip edebildiklerini dile getiren Birinci, "Avrupa'daki en dijital ülkeyiz" yorumunda bulundu.



"SANKİ PANDEMİYE HAZIRLANMIŞIZ..."

Türkiye'nin son yıllarda sağlık alanına yaptığı yatırımın pandemi sürecinde büyük avantaj olduğunun altını çizen Birinci "Sanki biz bugüne hazırlanmışız. Özellikle söylemek isterim, 100 yılda yapılmış hasta yatağı kadar yatağı 12 yılda yaptık ve bunu yaparken önceden yatak başına 80 metrekare düşüyordu, şimdi 250 metrekare düşüyor. Çok daha büyük sağlık tesisleri yaptık. 100 yılda yapılmış yoğun bakım yatağı sayısının 6 katını 12 yılda yaptık. Avrupa'da oldukça gelişmiş, 60 milyon nüfusu olan bir ülkenin yoğun bakım yatak sayısı kadar yatağı da 6 ayda yaptık" ifadelerini kullandı.



"HES EN ÇOK KULLANILAN UYGULAMA"

Birinci, Türkiye'de ilk vakanın 11 Mart'ta görüldüğünü ve bu sürecin ardından çok ciddi bir takip süreci yürüttüklerini söyledi. Birinci, "Bizim sahada temaslı takibi yapan ekibimiz dünyayı 228 tur dolaştı ve 9 milyon kilometre mesafe katetti. Hala da devam ediyorlar. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması, sahip olduğu 198 milyon kodu ile dünyanın en çok kullanılan temassız takip uygulaması oldu. Uygulama sayesinde en az 82 milyon kod alındı. HES ile 25 milyon risk uyarısı yapıldı" dedi.



"HER 100 KİŞİDEN 6'SI YANLIŞ BRANŞA GİDİYOR"

Birinci, geliştirdikleri bir uygulama sayesinde hastaların doğru branşlara gitmelerini sağlayacaklarını da belirterek, "Türkiye'de her 100 kişiden 6'sı yanlış branşa gidiyor. Bu şu demek, 1,8 ile 2,2 milyon arasında bir muayene var. Hafta başına göre değişiyor. Pazartesi günü 2,2 milyon. Düşünün günde 120 bin kişi yanlış branşa gidiyor, yanlış hekime gidiyor" şeklinde konuştu.



En az iki doz aşı yaptıranlar temaslı olduğunda karantinaya girmeyecek Sağlık Bakanlığınca güncellenen "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" rehberine göre, en az iki doz aşısını yaptırmış veya son 6 ay içerisinde Kovid-19 geçirmiş kişilerin HES kodu, pozitif biriyle temas ettiğinde riskli görünmeyecek.



Covid-19 Temaslı Takibi Rehberi'nde yeni güncelleme Covid-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi güncelleniyor. Yapılması planlanan son güncelleme ile aşı şemasını tamamlamış veya son 6 ay içerisinde hastalık geçirmiş kişilerde yakın temaslı uygulaması ile varyant suşlarla PCR pozitif olan kişilerde izolasyon uygulamaları değişecek.