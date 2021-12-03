Türkiye Gazetesi

Dün Kırıkkale’de Sanayi Mahallesi’ndeki 1423. Sokak’ta Erdoğan Karakaya (37) ailesine intihar edeceğini söyleyerek evlerindeki bir odaya kendini kilitleyip kasadaki tabancasını aldı. İntihar etmek isteyen Karakaya, kendisine doğrulttuğu tabancayı ateşledi. Tabancadan çıkan kurşun Karakaya’nın omzundan çıkarak kapının arkasında bulunan 12 yaşındaki kızı Hazal’a isabet etti.

Kurşunun göğüs bölümüne isabet etmesiyle ağır yaralanan Hazal, olay yerinde hayatını kaybetti. Erdoğan Karakaya’nın ise kaldırıldığı Ankara’daki hastanede tedavisi sürüyor.

12 yaşındaki Hazal’ın cenazesi, Etiler Mahallesi’ndeki Veysel Karani Camii’nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenazeye, Karakaya ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Babasını öldürüp, annesini yaralayan adamın ifadesi şoke etti! Antalya’da geçtiğimiz yıl babasını bıçaklayarak öldüren, annesini de ağır yaralayan 46 yaşındaki adam polis tarafından vurularak yakalanmıştı. 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılan ve işlediği şuçta tam sorumluluğu olduğu belirlenen Erdal Kuran, duruşmadaki ifadesinde “Beni derhal serbest bırakın. Ben şizofren, akıl hastası değilim. Ben Amerika Başkanıyım” dedi.

Cani baba tarafından dövülen bebeğin annesi ilk kez konuştu Gaziantep’te 2 aylık bebeğinin babası tarafından canice dövüldüğü anların görüntüsü çeken anne çocuğunun doğduğundan beri şiddet gördüğünü söyleyerek ‘dövmediğini düşünmek istedim’ dedi.