Kars Sarıkamış'a bağlı Çamyazı köyünde iki sene önce arazi anlaşmazlığı yüzünden Korkmaz ve Göçmen aileleri silahla çatıştı. Olayda 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Ardından kavgaya karışan 15 kişi hakkında dava açıldı. Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada karar çıktı. Mahkeme Korkmaz ailesinden Aptulbaki, Resul, Habip, İsmail, Ahmet, Nuriye, Erdinç, Mustafa ve Savcı'ya 6 defa müebbet hapis cezası verdi. Diğer sanıklar ise beraat etti. Mahkeme salonunda ve dışarıda taraflar arasında zaman zaman yaşanan gerginliği güvenlik güçleri sonlandırdı.
Arazi kavgasında 3 kardeş öldü, anne ağır yaralandı Kayseri'de akrabalar arasında arazi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 3 kardeş hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.
Arazi kavgası kanlı bitti: 2 yaralı Tunceli’nin Hozat ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
6 kişinin öldüğü arazi kavgasında ceza yağdı
Kars’ta 6 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı arazi davası sonuçlandı. 9 sanığa 6’şar defa müebbet hapis cezası verildi.
Kars Sarıkamış'a bağlı Çamyazı köyünde iki sene önce arazi anlaşmazlığı yüzünden Korkmaz ve Göçmen aileleri silahla çatıştı. Olayda 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Ardından kavgaya karışan 15 kişi hakkında dava açıldı. Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada karar çıktı. Mahkeme Korkmaz ailesinden Aptulbaki, Resul, Habip, İsmail, Ahmet, Nuriye, Erdinç, Mustafa ve Savcı'ya 6 defa müebbet hapis cezası verdi. Diğer sanıklar ise beraat etti. Mahkeme salonunda ve dışarıda taraflar arasında zaman zaman yaşanan gerginliği güvenlik güçleri sonlandırdı.
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