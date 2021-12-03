Türkiye Gazetesi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00 ve 11.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00 seferleri fırtına uyarısı nedeniyle gerçekleştirilmeyecek.

Öte yandan bu akşam Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 22.00'da yapılması planlanan sefer de aynı nedenle iptal edildi. Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde olacak.



Feribotta panik! Fırtınaya denizin ortasında yakalandılar Yalova Topçular ile Eskihisar seferini yapan arabalı feribotta korku ve panik dolu anlar yaşandı. Fırtına sebebiyle beşik gibi sallanan feribot, yolcuların yüreğini ağza getirdi. O anlar kameraya kaydedildi.



Meteoroloji, Marmara ve Ege'yi uyardı! Lodos geri geliyor Meteoroloji Marmara ve Ege Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Özellikle 06.00-22.00 saatleri arasında etkili olması beklenen lodosa karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.