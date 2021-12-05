Türkiye Gazetesi

Büyükçekmece Gölü Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü yanında gerçekleşen olayda köprü üstünden geçen vatandaşlar göl kenarında ceset görünce polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cesedin 20 yaşındaki Elif T. isimli genç kadına ait olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme çalışmalarından sonra Elif T.’nin cesedei adli tıp morguna kaldırıldı.

KIZINI GÖREN BABA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Polislerin ilk tespiti yapması üzerine kızın yakınlarından babası cesedi tespit etmek için olay yerine geldi. Kızını yerde gören baba gözyaşlarına hakim olamayıp arabasının kaputuna başını dayayarak ağladı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Büyükçekmece'de toprak zemin, yağış nedeniyle çöktü Büyükçekmece’de 3 katlı bir binanın bahçesinde, daha önce fosseptik çukuru olarak kullanılan yaklaşık 1 metrekarelik toprak alan çöktü.