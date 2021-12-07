Türkiye Gazetesi

Adana'da Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa mahallesinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen kişiler, pompalı tüfek, tabancayla ateş açıp bıçakla karşı tarafa saldırdı. Olayda, bir kişi ateşli silah, bir kişi bıçak ve bir kişide darp edilerek yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bunun üzerine şüpheliler olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Sağlık ekipleri yaralıları civardaki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Otogarda mide ve bağırsaklarına uyuşturucu madde taşıyan şahıslar yakalandı Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otogarda yapılan risk analizi uygulamasında 3 İran uyruklu şahsın mide ve bağırsaklarında 7 kapsül uyuşturucu madde ele geçirildi.

Taksinin tepe lambasında uyuşturucu sevkiyatı Denizli’de ticari taksinin tepe lambasına 90 gram eroin saklayan uyuşturucu tacirlerinin akıl almaz yöntemi güvenlik güçlerini de şaşırttı.