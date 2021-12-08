Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesi Çatağıl köyünde servis aracının kaza yapması sonucu 5 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazasında 6 öğrenci de ağır yaralanmıştı. Kaza sonrası yatalak olan ve hafıza kaybı yaşayan öğrenciler dehşet anlarını anlattı.

"SERVİS ÇOK HIZLI GİDİYORDU"

Kazada ağır yaralanan ve yatağa mahkum olarak yaşayan Hakan Tek, “Servis çok hızlı gidiyordu, 'Yavaş git' dedik, 'Pazara yetişeceğim' dedi. Sonra kaza yaptık. Arabanın hâkimiyetini kaybetti. Sonrasını hatırlamıyorum. Koltuklarda emniyet kemeri yoktu, hiç birinde. Kaza sonrası arkadaşlarımı kaybedince çok kötü hissettim. Hepsini kaybettik üzüldüm. Önce ailem bir şey demedi, ben ısrar ettim, sonra söylediler” şeklinde konuştu.

Başından aldığı darbe ile uzun süre tedavi gören Damla Duran, “Hızlı gidiyordu, direksiyon biranda döndü, şoför gözünü yumdu ağaca çarptık” dedi.

"BENİM İŞİM VAR DEDİ"

Kaza sonrası uzun süren tedavi süreci sonrası hastaneden taburcu olan Yağmur Duran, şoförün çık hızlı gittiğini belirterek, “Çok hızlı gidiyordu şoför Rahmetli Nisa ve Demet ‘yavaş git Adalet amca’ diyordu. O da ‘hayır benim işim var, susun oturun falan’ diyordu” dedi.

Kaza sonrası hafızalarını kaybeden ve yatağa mahkûm olarak yaşayan Rana Nur Eser ve Musa Eser’in annesi Cennet Ezer, iki çocuğunun durumunu gözyaşları içerisinde anlatarak, “Çocukların durumunu görüyorsunuz. Akılları gidip gidip geliyor. Adalet istiyoruz, adalet yerini bulsun” ifadelerini kullandı.

"PSİKOLOJİSİ BOZULDU KORKUYLA UYANIYOR"

Kazada yaralanan oğlu Hakan Tek’i kucağında taşıyan Fadime Tek, “Çocuğumun her tarafı kırık, 5 sefer ameliyattan çıktı. Sol kolu tutmuyor. Çocuğumu kucağımla indirip, kaldırıyorum. Uyuduğu zaman sürekli kafasını sallaya sallaya uyanıyor psikolojisi bozuk. Korkuyla uyanıyor” diye konuştu.

Afyonkarahisar'daki 5 öğrencinin öldüğü kazada sürücüye şok suçlama Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde dün yaşanan kazada beş çocuk öldü. Tutuklanan sürücü Adallettin T'nin kaza anında hızlı gittiği ve aracının kapısını iple bağladığı iddia edildi. Ayrıca öğrencilerin yakınlarının kendisini "Bir gün bu çocukları öldüreceksin" diye uyardığı öğrenildi.