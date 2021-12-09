Türkiye Gazetesi

1.Komanda Tugayı 2. Komando Tabur Komutanlığı’nda görevli Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan, 9 Aralık tarihinde Bahar Kalkanı Harekatı alanı yol emniyet noktasında icra edilecek olan personel intikali faaliyetinin bitmesi sonrasında üs noktasına dönerken yüksekten düşerek ağır yaralandı. Hatay Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Ceylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 1 yıldır nişanlı olduğu Ceylan’ın şehit haberi, memleketi Kırıkkale’de yaşayan ailesine ulaştı.

EVİNİN SOKAĞI TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Şehidin acı haberi, Kırıkkale'de yaşayan ailesine verildi. Ceylan’ın naaşı yarın Kırıkkale Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Haberin ardından, şehidin Etiler Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “1. Komanda Tugayı 2. Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli, Kırıkkale/Balışeyh ilçesi Kösedurak köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan, 9.12.2021 tarihinde Bahar Kalkanı Harekat alanı yol emniyet noktasında icra edilecek olan personel intikali faaliyetinin bitmesine müteakip üs bölgesine dönüş esnasında yüksekten düşerek ağır yaralanmış, daha sonra kaldırıldığı Hatay Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan’ın cenazesi, 10.12.2021 Cuma günü İlimiz Merkez Nur Camii’nde Cuma namazını müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra, ailesinin isteği üzerine Balışeyh ilçesi Kösedurak köyünde Vatan toprağına emanet edilecektir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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