Türkiye Gazetesi

Manisa'da yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı. Seyir halindeki iki aracın çarpışması üzerine, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hamile bir kadın olduğu öğrenilirken, tedbir amaçlı doğumhaneye kaldırıldığı bildirildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

İzmir-Ankara karayolu Alparslan Türkeş Köprülü Battı Çıktı Kavşağında meydana gelen kazada İzmir'den Ankara istikametine seyir halindeki Arif D.'nin kullandığıhafif ticari araçla, Hüseyin T.(29) idaresindeki otomobil çarpıştı.



Kazada sürücü Hüseyin T. ile araçta yolcu olarak bulunan M.S.T (3) ve Nuran T. (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Nuran T. hamile olduğu ve kontrol amaçlı olarak doğumhaneye kaldırıldığı, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma inceleme başlatıldı.

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