Türkiye Gazetesi

Nilüfer ilçesindeki 3 katlı sitenin sakinleri sabah evden çıktığı sırada daire kapısı önünde kanlar içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucu şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Durum üzerine cinayet büro ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hayatını kaybeden şahsın ünlü Yeşilçam film yıldızı Belgin Doruk'un oğlu 54 yaşındaki Aydın Birsel olduğunu belirledi.

Aydın Birsel, 59 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü Yeşilçam oyuncusu Belgin Doruk'un tek oğluydu.

DÜŞEREK BAŞINI ÇARPMIŞTI

Aydın Birsel düşme sonucu başını yere vurunca burnundan kan geldiğini gördü. Birsel, 112 sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ise yaralı Birsel’e olay yerinde ayakta tedavi yaptı.

HASTANAYE GİTMEK İSTEMEDİ

Hastaneye götürülmek istenen Birsel’in gitmek istemediğini ve kendisinin iyi olduğunu belirttiği öğrenildi. Sonrasında kendini iyi hisseden Birsel Mudanya’dan İstanbul’a gitmek için taksi çağırdı. Kapının önüne gelen taksiye bineceği sırada fenalaştığı ve sonrasında eve giderek elini yüzünü yıkamak istediği ifade edildi. Bu sırada apartmana giren Birsel’in apartmanın koridorunda yere yığılarak kaldığı belirtildi. Sonrasında yine sağlık ekiplerine ihbarda bulunulduğu ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği öğrenildi.

54 yaşındaki Aydın Birsel’in cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morgu kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

BELGİN DORUK'DA 50'Lİ YAŞLARINDA ÖLMÜŞTÜ

Aydın Birsel'in annesi Belgin Doruk, Yeşilçam'da saysız filmde rol almış ve filmleri o dönemlerde gişe rekorları kırmıştı. 59 yaşında kalp yetmezliği sonuncu 26 Mart 1995 de İstanbul'da hayata veda eden Belgin Doruk ilk evliliğini 17 yaşında yönetmen Faruk Kenç ile yapmış, bu evlilkten kızı 'Gül', yapımcı Özdemir Birsel ile gerçekleştirdiği ikinci evliliğinden de bugün hayatını kaybeden oğlu 'Aydın' dünyaya gelmişti.

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