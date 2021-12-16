Türkiye Gazetesi

Türkiye’de tarım sezonu yağışlarının azalmasına bağlı olarak kuraklık yaşanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de uzun yıllar yağış ortalaması 574 milimetre olarak ölçülürken 1981’den sonra en düşük yağışlar 2001 yılında yaşandı. Yağışların yüzde 19 azaldığı 2021 ise son 41 senenin en kurak ikinci senesi olarak kayıtlara geçti.

Yağışlar Ege’de yüzde 18, Akdeniz’de yüzde 24, İç Anadolu’da yüzde 22, Doğu Anadolu’da yüzde 32, Güneydoğu’da yüzde 39 azaldı. Öte yandan Fırat-Dicle ve Van Gölü havzaları su/tarım yılı yağışları son 90 yılın en düşük seviyesinde ölçüldü.

Kuraklık alarm veriyor! Son 20 yılın en düşük seviyesinde 1 Ekim 2020'de başlayan ve 30 Eylül 2021'de sona eren 2021 su/tarım yılı, Türkiye'nin son 20 senede en düşük yağış miktarına sahip yılı oldu.

Su seviyesi azaldı, adacıklar ortaya çıktı: Kızılırmak'ta kuraklık alarmı Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, kuralık tehlikesiyle karşı karşıya. Nehirde, şu seviyesinin azalması üzerine küçük adacılar oluşmaya başladı.