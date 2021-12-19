Konya'da dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı, bazı ilçelerde ise yarım metreyi aştı. Bunun ardından Selçuklu, Karatay, Meram, Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Ilgın, Taşkent, Sarayönü, Seydişehir, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca engelli veya hamile kamu çalışanları da yarın idari izinli sayılacak.
Yozgat’ta eğitime kar tatili Yozgat Valisi Ziya Polat, olumsuz hava koşulları dolayısıyla il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Rize'de yüz yüze eğitime kar tatili Rize’de etkili olan kar yağışının ardından il genelinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildi, engelli ve hamile personellere idari izin verildi.
Konya'nın 24 ilçesinde eğitime kar engeli
Konya'da kar yağışı sonrası eğitime bir gün ara verildi. Yarın 24 ilçede okula gidilmeyecek.
Konya'da dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı, bazı ilçelerde ise yarım metreyi aştı. Bunun ardından Selçuklu, Karatay, Meram, Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Ilgın, Taşkent, Sarayönü, Seydişehir, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca engelli veya hamile kamu çalışanları da yarın idari izinli sayılacak.
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