Kapadokya'dan Amasya'ya giden tur otobüsü, Amasya Çorum kara yolu Kaleboğazı mevkiinde, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ediliyor.
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Amasya'da tur otobüsü devrildi, 27 yaralı var
19.12.2021 - 18:14 | Son Güncelleme: 19.12.2021 - 18:14
Türkiye Gazetesi
Amasya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.
Kapadokya'dan Amasya'ya giden tur otobüsü, Amasya Çorum kara yolu Kaleboğazı mevkiinde, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ediliyor.
Etiketler : otobüs,kaza,yaralı,
813987 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/813987.aspx
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