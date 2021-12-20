Türkiye Gazetesi

Bolu’da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Bolu Dağı’nda kar yağışı ve sis var! Görüş mesafesi 30 metreye düştü Bolu’da, D100 karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışıyla birlikte yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Bolu’ya kar yağdı Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi beyaza büründü.