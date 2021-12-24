Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü İmranlı'yı, -25,3 dereceyle Konya'nın Seydişehir ilçesi takip etti.

SİVAS'I KONYA, BOLU VE ERZURUM İZLEDİ

Hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Bolu'nun Gerede ilçesi Samat ve Erzurum'un Aziziye ilçesi Kuzgün köylerinde 25, Konya'nın Karatay ilçesinde 24,2, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Yayladüzü köyünde 23,8 kaydedildi.

Yine sıfırın altında olmak üzere sıcaklık, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı mevkisinde 22,1, Kangal ilçesinde 20,1, Hafik ilçesi Derince köyünde 19,8, Suşehri Geminbeli Geçidi'nde 19,1 ve Zara ilçesinde 18,5 ölçüldü.

KIZILIRMAK BUZ TUTTU

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, tarihi Eğriköprü mevkisinde bazı kısımları buz tuttu.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 17, gündüz ise 13 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava Avrupa’yı esir aldı: Hayat durma noktasına geldi Avrupa Arwen Fırtınası’na teslim oldu. Sert hava koşulları hayatı durma noktasına getirdi. Yaşanan hava koşullarından dolayı İngiltere’de üç kişi hayatını kaybetti. Ülkeler tek tek alarm vermeye başladı.

Soğuk havada kas ve eklem ağrıları artıyor Ninelerimizden duyduğumuz “bacaklarım ağrıyor, yağmur yağacak” tespitinin hurafe olmadığı, hava basıncının değişmesi ile birlikte romatizması olan hastalarda eklem ağrılarının artabileceği ortaya çıktı.