Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi’ndeki beş katlı bir binanın bodrum katında yaşayan Suriyeli Muhammed R. (33), sabah 04.00 sularında tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır’ı (33) altı çocuğunun gözü önünde defalarca bıçakladı.

EKİPLERİ ENGELLEMEK İÇİN EVİ YAKTI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri içeri giremesin diye de evi ateşe verip bıçakla kapı önüne çıktı. Polis, zanlıyı etkisiz hâle getirirken alevlerin söndürülmesi sonucu kadının cansız bedeni daireden çıkarıldı.

İKİ ÇOCUKLARI KAYIP

İkilinin 4 çocuğu gözetim altına alınırken oğulları Abdulkerim (14) ve Hamud (12) ortadan kayboldu. Ekipler, çocukların peşine düşerken zanlı adliyeye sevk edildi.

CENAZESİNİ TEK YAKINI ALDI

El Nasır’ın cesedi otopsi yapıldıktan sonra Türkiye’deki tek yakını olan yeğeni Kasım’a teslim edildi. Maktule, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erdoğan Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, kadının yeğeni ile az sayıdaki komşusu katıldı.

BİR ANNENİN EN ACI ANI

Bu arada, Suriye’de yaşayan annesi Fatma El Muhammed, 10 senedir yüz yüze görmediği kızı ile görüntülü görüşmek istedi. Bunun için torununu aradı. Ancak telefonu Kasım açtı. Ve El Muhammed'e evladının gasilhanedeki cansız bedenini gösterdi. Hayatının en acı haberini alan anne gözyaşlarına boğuldu.

10 YIL ÖNCE SURİYE'DEN KAÇMIŞLAR

Korkunç cinayet sonrası ortaya çıkan detaylar ise yürekleri bir kere daha dağladı. Çift, 10 yıl önce 2 çocuğuyla birlikte Esad zulmünden kaçıp Türkiye’ye sığındı. İkilinin burada 4 çocuğu daha oldu.

ÜNİVERSİTE OKUMUŞ

Suriye üniversite eğitimi alan el Nasır, Suriye’de iç savaş çıkınca 2011 yılında iki çocuğuyla birlikte Esad zulmünden kaçıp Bursa’ya geldi. 10 yıldır aynı evde yaşayan çiftin, burada 4 çocuğu daha oldu.

AFFETTİ, ÖLDÜRÜLDÜ

Psikolojik problemleri olduğu iddia edilen koca, bir süre sonra eşini şiddet uygulamaya ve ölümle tehdit etmeye başladı. Kadın, eşi hakkında koruma kararı aldırdı ancak daha sonra barıştı. Bu, el Nasır’ın sonu oldu.

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