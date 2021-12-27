Türkiye Gazetesi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Uğur B’den (51) haber alamayan Elazığ'daki ailesi durumdan şüphelendi. Aile, oğullarının arkadaşlarını arayıp yardım istedi. Bunun üzerine memurun ikamet ettiği Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'ndeki evine bir ekip gönderildi. Ekipler, içeri çilingir yardımıyla girdi ve Uğur B'yi hareketsiz halde buldu. Öldüğü belirlenen şahsın vücudunda yara izine rastlanmadı. Kalp rahatsızlığı olduğu aktarılan Uğur B'nin kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak.

Soba gazından zehirlenen aileyi polis kurtardı Afyonkarahisar’da sobadan sızan gazdan zehirlenen aile polis tarafından kurtarıldı. Ekiplerin pencereyi kırarak girdikleri evde baygın halde bulunan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalmıştı... Polisten kaçamadı Kayseri'de hırsızlık yapmak için girdiği bir evden 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.