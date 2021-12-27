Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. Saat 22.15 sıralarında Mehmet Fatih Sönmez idaresindeki otomobil ile aynı yönde ilerleyen İsmail Köse yönetimindeki otomobil kaza yaptı. Kazanın şiddetiyle otomobiller yol kenarından bulunan bariyerlere çarparak sıkıştı.

SÜRÜCÜLER DAHİL 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İki yaralı sıkıştıkları otomobillerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldılar. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Mehmet Fatih Sönmez ve İsmail Köse ile araçta yolcu olarak bulunan Ömer Faruk Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılardan İbrahim Köse ve ismi öğrenilemeyen diğer yaralı ise ambulans ile çevre hastanelere kaldırıldı.

İKİ ARAÇ DA NİŞANDAN DÖNÜYORMUŞ

Araçların sürücüleri Mehmet Fatih Sönmez ile İsmail Köse'nin akraba oldukları ve İznik ilçesindeki bir nişandan döndükleri öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla alakalı soruşturma sürüyor.

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