Türkiye Gazetesi

Trafik magandaları bu defa Kocaeli'de sahneye çıktı. Verilen siparişi adrese yetştirmeye çalışan 22 yaşındaki genç kurye, trafik magandaları tarafından acımasızca darp edildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

ARAÇTAN İNİP SALDIRDILAR

Darıca ilçesinde motosikletle kuryelik yapan Elvin Danışmaz'ı (22) perşembe günü akşam saatlerinde sipariş götürdüğü sırada bir otomobil sıkıştırdı. Genç kadın, otomobil sürücüsünün kendisini fark edebilmesi için selektör yapıp kornaya bastı. Bunun üzerine aracını sağa çeken otomobil sürücüsü, iddiaya göre bir anda genç kadına saldırmaya başladı. Neye uğradığını anlayamayıp kendisini yerde bulan genç kuryeye araçtan inen bir şahıs daha vurmaya başladı. Kendisini korumaya çalışan genç kadının yardımına çevredekiler koştu. Çevredekilerin yardıma gelmesinin ardından şüpheliler araçlarına binerek kaçtı.

Saldırı anında talihsiz kadının telefonu da zarar gördü.

VÜCUDUNDA ÇATLAK VE ZEDELENMELER TESPİT EDİLDİ

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Aldığı darbeler neticesinde yerden kalkamayan genç kadın, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri genç kadını darp eden şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Hastanede yapılan tetkiklerde genç kadının kolunda, bileğinde ve parmaklarında çatlaklar oluştuğu, kaburgasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde zedelenmelerin meydana geldiği tespit edildi. Kolu alçıya alınarak hastaneden taburcu edilen Danışmaz, çektiği ağrılar yüzünden ayağa kalkmakta ve yürümekte güçlük çekiyor.

SALDIRI ANI, SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, genç kadının magandalar tarafından acımasızca darp edildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobil sürücüsünün aracını kuryenin önüne kırdığı, araçtan inen magandanın genç kadına yumruk attığı ve motosikleti devirerek kuryenin düşmesini sağladığı görüldü. Görüntülerde şahsın yere düşen genç kadına acımasızca yumruk ve tekme attığı, genç kadının yardımına vatandaşların koşması üzerine şahısların otomobile binerek olay yerinden kaçtığı anlar da yer aldı.

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