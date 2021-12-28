Türkiye Gazetesi

​Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde korku dolu anlar yaşandı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Siverek Kız Anadolu Lisesi’nden çıkan öğrencilerin arasına daldı. Kazada Songül Ö. (16), Şahibe Nur K. (17), Merve Y. (14), Zelal K. (16), Gizem K. (17), Zeliha E. (16), Berfin B. (14), Feyime A. (16), Remziye T. (16), Merve A. (16) ve Emine G. (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



"AŞIRI HIZLIYDI"

Otomobilin süratli olduğunu iddia eden Fırat Mahallesi Muhtarı Ahmet Özbakan "Maalesef meydana gelen talihsiz kazada 11 öğrencimiz yaralandı. Şu an için hayati tehlikesi olan çocuğumuz yok, durumları iyi. Bu sokağı kullanan sürücülerimizden bir ricam var, lütfen daha dikkatli olun ki okul çıkışı burası tıklım tıklım öğrenci doluyor. Azami dikkat etmek gerekiyor, umarım bir daha böyle bir kaza yaşanmaz" diye konuştu.



POLİS KAÇAN SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDE

Kaza sonrası polis mahallede tedbir alırken kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.



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