Türkiye Gazetesi

İzmir'de velileri üzen bir gelişme yaşandı, okul servislerine tam yüzde 34 zam geldi. İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası'nın yüzde 34’lük zam talebinin, bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ndeki (UKOME) kuruldan geçtiği bildirildi.



'ESNAFA MÜJDE' OLARAK KURULDAN GEÇTİ

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Hasan Basri Koyuncu da sosyal medyadan yaptığı 'Esnafımıza Müjde' başlığıyla kararın kuruldan geçtiğini söyledi.



ZAMLI TARİFE 7 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

Onayın ardından yeni tarifenin, 2021-22 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlangıç tarihi olan 7 Şubat’tan itibaren uygulanacağı açıklandı.

Son dönemde başta akaryakıt olmak üzere yedek parça, lastik, bakım ve onarım hizmetlerine gelen zam geldiğini, bu yüzde tarifede iyileştirme yapmak zorunda kaldıklarını belirten Başkan Bostancı, İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği’nin desteği, Büyükşehir’in de anlayışı ile taleplerinin kabul gördüğünü belirtti.



İŞTE YENİ FİYATLAR

Alınan karara göre, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2'inci döneminde, 0 - 3 kilometre mesafede öğrencinin haftanın iki günü okula gitmesi durumunda aylık 231 lira, haftanın 3 günü okula gitmesi durumunda 288,75 lira, haftanın 4 günü okula gidilmesi durumunda 346,50 liraya, haftanın 5 günü okula gitmesi durumunda ise 385 liraya çıktığı duyuruldu.



Diğer tüm kilometre aralığındaki ücretlere de yüzde 34'lük zam uygulanacağı kaydedildi.

İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam geldi İzmir'de minibüs tarifelerine yüzde 25 zam geldi, bugünden itibaren indi-bindi ücreti 4 liradan 5 liraya yükseldi.



Doğalgaza zam geldi! Sanayide arttı, konutta değişmedi Doğalgaza gelen aralık ayı zammı geldi. Yeni tarifeye göre doğalgaz fiyatı sanayide yüzde 20 zamlandı. Konuta ise fiyat değişmedi.