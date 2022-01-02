Türkiye Gazetesi

Ankara-Çankırı yolu üzerinde bulunan boş bir arazide hayvanları besleyen hayvanseverler 4 köpeğin hareketsiz yattığını 5 yavru köpeğin ise yorgun ve bitkin olduğunu fark etti. Hayvanseverler zehirlenme şüphesiyle durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bildirdi.

5 YAVRU KÖPEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbarın üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından ölü hayvanlar araziden alınırken halsiz olan 5 yavru köpek ise Etimesgut ilçesinde veteriner kliğine getirildi. Yorgun ve bitkin olan 5 yavru köpek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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