Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ta ailelerin bıçaklı kavgasında 4 kişi hastanelik oldu, yaralılardan 2'sinin durumun ağır olduğu öğrenildi. Onikişubat ilçesine bağlı Köseli Mahallesi'nde meydana gelen olayda İ.B. (58), A.B. (25), B.N. (27) ve H.N. (35) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.



Kavgada, B.N. bıçakla İ.B. ve A.B.'yi yaraladı, B.N. ve H.N. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılara ilk müdahale yapılırken, yaralılardan durumu ağır olan İ.B. ve A.B.'nin tedavisi sürüyor.

Olay sonrası B.N. gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.



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