Türkiye Gazetesi

Antalya Manavgat'taki Kapalı Çarşı'ya son zamanlarda hırsızlar dadandı. Esnafın arasında birlikteliğin sağlanamaması üzerine 3 yıldır bekçisi bulunmayan çarşı, elektrik aboneliğinin iptal edilmesi üzerine aydınlatmalar da çalışmayınca hırsızlar için cazibe haline geldi.

En son yılbaşı gecesi dört dükkana giren zanlılar, tezgahtaki kıyafetlerin yanı sıra cansız mankenlerin üzerindeki giysileri bile çaldı.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER

Olayla ilgili titiz bir çalışma yürüten güvenlik güçleri, şüphelilerin 18 yaşından küçük çocuklar olduğunu belirledi. Ekipler, Y.K. (13), R.K. (14), E.D. (15) ile 25 yaşındaki B.D'yi yakaladı. Birçok hırsızlık olayına karışan çocuklar ailelerine teslim edildi. B.D'nin sorgusu ise sürüyor.

Cep telefonunu gasp etmeye çalışan hırsızı bıçaklayıp öldürdü Bursa'da bir vatandaş, cep telefonunu gasp etme girişiminde bulunan hırsızı, bıçaklayarak öldürdü.

Yüzsüz hırsız, girdiği evi aynı günde iki kez soydu Aydın’ın Söke ilçesinde soyduktan sonra ateşe verdiği eve yeniden gelen hırsızlık zanlısı bu sefer çalışan ustanın cep telefonunu çaldı. Aynı günde girdiği evi iki kez soyan yüzsüz hırsızın görüntüleri güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.