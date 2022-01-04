Türkiye Gazetesi

Bayraklıdede Mahallesi Kuştur yolunda saat 15.00 sıralarında kaza meydana geldi. Otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar sonrası bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek büyümesini önledi.

Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tıra çarpan otomobil metal yığınına döndü: 2 ölü, 3 yaralı Aydın-Denizli karayolunda katliam gibi bir kaza meydana geldi. Kazada tıra çarpan Tofaş hurdaya dönerken ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

Kars'ta kaza yapan otomobil alev aldı, 7 kişi yaralandı Kars'ta çarpışan iki otomobilden birinin alev aldığı kazada 7 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye sevk edildi.