Türkiye Gazetesi

Çorum’un Osmancık ilçesinde Ulucami Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre 17 yaşındaki M.N. S. isimli genç kız ile 40 yaşındaki annesi N.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.N. S. eline aldığı bıçakla annesini yaraladı. Evden gelen seslerin üzerine komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri N.S. yerde hareketsiz halde yatarken buldu.

ÖNCE BIÇAKLADI SONRA BOĞDU

112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından N.S. Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan M.N.S.’nin ifadesinde, annesinin yaşadığı yasak aşk nedeniyle tartıştıklarını ve bu yüzden annesini bıçakladığını, ardından ölmediğini görünce saç kurutma makinasının kablosu ile boğduğunu söylediği öğrenildi.

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