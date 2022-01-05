Türkiye Gazetesi

Kayseri'nin gacılar ilçesinde Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erenler caddesi üzerinde kontrolünü kaybeden otobüs şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları devam ederken, kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.

'Futbolda şike' davasını başlatan FETÖ'cü Kayseri'de yakalandı 2011 yılında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu kişilere yönelik "futbolda şike" soruşturmasını başlatan raporu eski polis memuru Lokman Yanık hazırladı. Hakkında 161 yıl hapis cezası bulunan Yanık, operasyonla yakalandı.

