Türkiye Gazetesi

Trafik kazası yine bir cana mal oldu. Konya’nın Seydişehir ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda yaşanan kaza sonrası 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

OTOMOBİL VE PİKAP KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir Taraşcı Mahallesi yolu Gökçehüyük yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan Dağlı idaresindeki 42 AFT 878 plakalı Fiat marka otomobil karşı yönden gelen Hüseyin Güzel idaresindeki 42 AHS 126 plakalı Isuzu marka pikap ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kaza sonrası araçlar kullanılmaz hale geldi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde 42 AFT 878 plakalı araç sürücüsü Erhan Dağlı ve aracın ön kısmında oturan Vahide Candan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada yaralanan her iki araçtaki Ayşe Dağlı, sürücü Hüseyin Güzel ve Kadir Ceylan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı duyarak olay yerine gelen Dağlı ve Candan’ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci kaza! Otomobil hurdaya döndü: Çocuk sürücü hayatını kaybetti Tekirdağ'da 17 yaşındaki bir çocuğun kullandığı araç, takla atıp hurdaya döndü. Sürücü koltuğundaki çocuk hayatını kaybetti.

Feci kaza: Yolcular camdan yola fırladı Niğde'de iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, otomobilde bulunan yolcular camdan dışarı fırlayarak feci şekilde yaralandı.