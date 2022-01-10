Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Unutmayın yaşınız ilerlerken vücudunuzdaki hormon seviyesi de büyük bir değişikliğe uğruyor. 20’li yaşlarda başlayan cilt yaşlanma süreci 30’lu yaşlarda gözde görünür hâle gelirken, 40’lı yaşlarda ise hızlanmaya başlar.

> 20’li yaşlardan sonra ilk olarak göz çevresi olmak üzere değişiklikleri fark edebilirsiniz. Erken diye düşünmeyin ve göz çevresi kremlerine başlayın. Haftada 1-2 defa yapacağınız arındırıcı peeling ve nem maskesi yeterlidir. Sivilcelerinize nazik davranın, onları sıkmanız iz kalmasına sebep olabilir.

> 30 yaşlarda özellikle Ph değeri yüksek bir temizleyici kullanmalısınız. Hem gündüz hem de gece düzenli olarak göz çevresi kremi kullanmayı alışkanlık hâline getirmelisiniz.

> 40’lı yaşlarda cilt hücrelerinin yenilenme hızı %50’ye kadar düşer. Cildinizin yağ ve nem oranı azalarak kuruluk baş gösterecektir. Ölü cilt hücrelerini temizlemesi için bir yüz temizleme fırçası ile köpürmeyen bir temizleyiciyi düzenli kullanın. Uzman lar bu yaş aralığında bakım çantanıza boyun bölgesi için yaşlanmayı önleyici bir ürün eklemenizi öneriyor.

> 50’li yaşlarda ise ana endişe şüphesiz nem! Ciltte sarkma, ton eşitsizliği, kırışıklık baş gösterecektir. Cildinizi nemlendirerek temizleyebilecek bir ürün seçin. Güneş koruyucu da en büyük dostunuz. Geceleri ise cildinizi nemlendirmeden uykuya dalmayın.

Kışın cilt bakımınız için uzmanından 10 tüyo Kış aylarıyla birlikte havalar iyice soğuyor, havadaki nem oranı azalıyor. Öte yandan pandemi sürecinde kullanımı artan dezenfektanlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor. Tüm bunlar cildin yıpranmasına zemin hazırlıyor. Peki, kış aylarında sağlıklı cilt için nelere dikkat etmeliyiz? İşte uzmanından 10 öneri...

Cilt güzelliğinin anahtarı üç adımlı masajda saklı Avustralya’nın en eski yerleşim merkezlerinden Sidney’in yanı sıra, Melbourne, Paris ve Los Angeles’ta stüdyoları bulunan cilt bakım uzmanı Melanie Grant, Victoria Beckham ve Kim Kardashian gibi çok sayıda ünlünün güzel görünmesinde görev yapıyor.