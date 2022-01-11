Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 11 araç birbirine girdi, 8 kişi hastanelik oldu. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda 5 tır ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası oldu.
YARALILARIN DURUMLARI İYİ
Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tek yönden yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.
Kazaya giderken kaza yaptılar: 4 itfaiye eri hayatını kaybetti Bursa'da trafik kazasına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracı olay yerine 1 kilometre kala kaza yaptı. Takla atarak şarampole yuvarlanan itfaiye aracının içindeki 4 kişi hayatını kaybetti.
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Gaziantep'te 11 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
Gaziantep'te meydana gelen kazada 11 araç birbirine girdi, olayda yaralanan 8 kişi hastaneye sevk edildi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 11 araç birbirine girdi, 8 kişi hastanelik oldu. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda 5 tır ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası oldu.
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