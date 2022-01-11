Türkiye Gazetesi

Samsun’un Bafra ilçesinde hakkında kayıp ilanı verilen ve 3 gündür her yerde aranan 2 çocuk babası adamdan kahreden haber geldi. Ailesi tarafından her yerde aranan şahıs, ırmak kenarında ölü bulundu.



IRMAK KENARINDAN GEÇEN VATANDAŞLAR TARAFINDAN BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, Kızılırmak Seddesi kenarında bir kişiyi yerde yatarken gören vatandaşlar, 112’yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın ailesi tarafından 3 gündür haber alınamayan Okan Şahin (36) olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 gündür kayıp olan çiftçinin donarak öldüğü tespit edildi Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde 3 gündür kayıp olan Yıldırım Töre’nin cesedi traktöründen 7 kilometre uzaklıkta bulundu. Töre’nin donarak öldüğü tespit etti.

6 çocuk annesi kadın kayıplara karıştı Antalya’nın Serik ilçesinde enteresan bir olay yaşandı. Eşi ve oğlu portakal toplamaya gittiği sırada evden çıkan 6 çocuk annesi kadından bir daha haber alınamadı.

Kayıp şahsın 18 yıl sonra kemikleri bulundu Elazığ'da 21 Mayıs 2003'te Ruhi Canpolat 'ın yakınları polise giderk kayıp ihabrında bulunmuştu, talihsiz adamın 18 sene sonra kemikleri bulundu.