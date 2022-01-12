Türkiye Gazetesi

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki bütün feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

HAVA ŞARTLARI NEDENİ İLE İPTAL EDİLDİ

GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Bugün, Geyikli-Bozcaada hattı ile Kabatepe- Gökçeada hattında olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli bütün seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Güney Marmara Adalar Hattı'nda saat 11.00 Erdek kalkışlı seferler de olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilirken, Çanakkale Boğaz hattındaki Çanakkale- Kilitbahir seferleri de geçici süreyle iptal edildi.

Çanakkale Boğaz hattındaki diğer feribot seferlerinin tarifeye uygun şekilde devam ettiği bildirildi.

Bozcaada ve Gökçeada'da bazı feribot seferleri iptal edildi ​Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa ve İstanbul arası arabalı feribot dönemi bitiyor Bursa ve İstanbul arasındaki deniz yolu ile yolcu taşımacılığının 14 yıldır en önemli aktörlerinden biri olan Mudanya’dan İstanbul’a arabalı feribot seferleri tarih oluyor.