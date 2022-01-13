Berberde tıraş olmak için sıra bekliyordu, hastanelik oldu. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi'nde bulunan berberde saat 19.00 sıralarında yaşandı. 19 yaşlarındaki Polat P., tıraş olmak için berberde sıra beklerden silahlı saldırıya uğradı.
Saldırgan kurşun yağdırardıktan sonra otomobille olay yerinden kaçtı. Kurşunlardan biri iş yerinin camını kırdı ve kapıya isabet etti. Sağ dizinden yaralanan Polat P., 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı Ö.F.Ş.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tıraş olurken kalp krizi geçirdi: İlk müdahaleyi berber yaptı Adana tıraş olurken kalp krizi geçiren gence ilk müdahale berber çalışanları tarafından yapıldı. Hastaneye kaldırılan genç tedavisinin ardından pasta alarak berbere teşekküre geldi.
Kavga ettiği berberi 10 gün sonra öldürdü Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen adam, tıraş olmak için gittiği berberle henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü kavga etti. Şahıs, 10 gün sonra tekrar aynı dükkana gelerek berberi bıçaklayarak öldürdü.
Tıraş olmayı beklerken hastanelik oldu!
Samsun'da yaşanan olayda berberde tıraş olmak için sıra bekleyen genç, uğradığı silahlı saldırı sonucu hastanelik oldu.
Berberde tıraş olmak için sıra bekliyordu, hastanelik oldu. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi'nde bulunan berberde saat 19.00 sıralarında yaşandı. 19 yaşlarındaki Polat P., tıraş olmak için berberde sıra beklerden silahlı saldırıya uğradı.
Etiketler : samsun,berber,haberler,