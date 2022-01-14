Türkiye Gazetesi

Antalya'da insanlık öldü dedirten anlar yaşandı. Gazipaşa ilçesinde inşaat firması sahibi olduğu iddia edilen bir kişi, ayakkabısını değiştirmek için yapı markete götürdüğü işçisini, üstü kirli diye koltuk yerine bagajda taşıdı. Vicdanları yaralayan olayı görenler büyük tepki gösterdi.

BAŞKA BİR VATANDAŞI ÇAĞIRIP BAGAJI KAPATTIRDI

Yürekleri sızlatan olay geçtiğimiz günlerde Gazipaşa ilçesinde yaşandı. İnşaat sektöründe iş yapan bir firma sahibi, inşaatta çalışan işçiye iddiaya göre çalışırken giymek üzere ayakkabı aldı ama numarası küçük geldi. Bunun üzerine patron, işçiyi mağazaya götürmek istedi. Yapı marketin önüne gelindiğinde ön ya da arka koltuk yerine açılan bagajdan inen işçiyi görenler gözlerine inanamadı. Bagajdan inip yapı markete giren ve ayakkabısını değiştiren işçi, tekrar bagaja bindi ve kapısı bir vatandaşın yardımıyla kapatıldı.



Görenlerin büyük tepkisine yol açan olay, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sahibi ise, işçiyi bagaja binmesi için zorlamadığını, üzeri kirli olduğu için kendisinin bagajda gitmek istediğini iddia etti.

Vicdanları sızlatan görüntü! Yol kenarında oynayan köpeği ezip kaçtı İstanbul'da yabancı uyruklu sürücü lüks cipiyle seyir halindeyken, yol kenarında oynayan köpekleri ezerek kaçtı. Metrelerce sürüklenen köpek telef olurken, dehşet anları kameraya yansıdı.

Tekirdağ'da vicdanları sızlatan olay Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde evinde tek başına yaşayan yaşlı kadının 1500 lira parası ile erzakları çalındı. Yaşlı kadın, "Kahırdan ağlıyorum, 1 bardak çay bile içemedim" dedi.

Vicdanları sızlatan haber! Konya'da 6 aylık kız bebek, bir işyeri önünde park halindeki minibüsün altına bırakıldı.