Türkiye Gazetesi

Aksaray Üniversitesi'nde sahte diplomayla doçentlik ve profesörlük unvanlarıyla öğretim görevlisi olarak çalıştığı ortaya çıkan Zehra Zulal Atalay Laçin "dolandırıcılık"tan 1 yıl 3 ay ve 11 bin 300 lira, "sahtecilik" suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Heyet ayrıca sanığın tahliyesini kararlaştırdı.

KENDİ İFADESİNİ KABUL ETMEDİ

Savunmasını yapan Laçin, uzun yıllar Irak'ın Erbil şehrindeki üniversitelerde görev yaptığını söyledi. Altı dil bildiğini, İngilizce ve Fransızca dillerinde ders verdiğini anlatan Laçin, ifadesinde şunlara yer verdi:

"Kolluk kuvvetlerindeki ilk ifadem ve ardından Cumhuriyet Savcılığında verdiğim ilk ifademi kabul etmiyorum. Cumhuriyet Savcılığına ikinci kez ifade vererek gerçeklerden bahsettim. İlk defa böyle bir olayla karşılaştığım ve avukatım da olmadığı için polis merkezinde ve savcılığa çıktığımda farklı beyanlarda bulundum. Bu beyanlarım doğru değildir. Ben uzun yıllar Erbil'de öğretim görevlisi olarak çalıştım. Orada terör tehdidi altında kalarak ülkeme faydalı olmak adına çalıştım. İddianamede anlatıldığı gibi Zeynep A'nın eserlerini kullandığım yanlıştır. İsim benzerliği olan iki öğretim üyesi Zeynep A. benimle farklı alanlarda çalışmaktadır. Ben uluslararası ilişkiler alanında çalışmaktayım. Bu iki kişinin eserlerini bildirmiş olsaydım alanım dışında olduğu anlaşılacaktı. Benim seçilmemi sağlayan jüriye sunulan eserler bana aittir. Bunlar yurt dışından olduğu için Yükseköğretim Kurulu Dokümantasyon Sistemi'nde olmaması da normaldir. Dolayısıyla zincirleme olarak resmi evrakta sahtecilik yoktur."

Laçin, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

GERÇEĞİ REKTÖR YARDIMCISI ORTAYA ÇIKARDI

Duruşmada tanık olarak ifadesi alınan ASÜ personelden sorumlu rektör yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Bakırtaş ise üniversitenin kurumsal ihtiyaçlarına yönelik her yıl öğretim görevlisi ilanına çıktıklarını belirtti.

Laçin'in bu ilana evraklarını gönderdiğini ve şartları tamamlaması üzerine üniversiteye atamasının yapıldığını aktaran Bakırtaş, "Daha sonraki süreçte üniversitemizin sistemine yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesinin girilmesi gerekiyordu. Birkaç defa uyarmamıza rağmen girmedi. Bunun üzerine odama çağırarak durumu sordum. Orada çelişkili şeyler söyleyince, iyice şüphelerim oluştu. Doçentlik jürisi, akademisyenler için çok önemli ve unutulması zor olan bir şey. En son olarak doçentlik jürisindeki hocalarını sordum. Lakin buna da cevap alamayınca gerekli yerlere durumu bildirdim ve soruşturma başlattık. Soruşturma neticesinde gelen evraklarla biz de görevine son verdik." diye konuştu.

ASÜ avukatı şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

Laçin'in avukatı da iddianamedeki suçlamalardan sadece doçentlik belgesinin sahte hazırlandığını ve bu suçu kabul ettiklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Laçin'in şüpheli cevapları ve kendi alanındaki uzmanlık dışı yorumları nedeniyle şüphelenen öğretim üyeleri durumu üniversite yönetimine bildirince soruşturma açılmıştı. Soruşturma derinleştikçe Laçin'in imzaları taklit ettiği, diplomalarının ve tezinin sahte olduğu ortaya çıkmıştı.

İddianame kapsamında savunma veren Laçin, 1992 yılında sınavları kazanarak girdiği üniversiteden 1996 yılında mezun olduğunu söyledi.

ODTÜ MEZUNU OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

İlk ifadesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)'nde Uluslararası İlişkiler bölümü okuduğunu söyleyen Laçin, ifadesini yalanlayarak şöyle devam etti:

"İlk ifadem doğru değildir. 1996 yılında Eskişehir'den mezun oldum. Daha sonra yüksek lisans yapmak üzere Manchester Üniversitesine gittim. 2000 yılında Türkiye'ye geri döndüm. Her ne kadar, '2003-2004 yıllarında doktora çalışmalarına başladım' şeklinde beyan vermiş isem de benim herhangi bir doktora çalışmam olmadı. Bu nedenle 'ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Uluslararası İlişkiler bölümünden doktoramı tamamladım' şeklindeki beyanım doğru değildir. 'Uluslararası Güvenlik ve Silahsız Yapılanma' başlığı altında yapılmış herhangi bir doktora tezim de bulunmamaktadır. Doktora yapmadım."

SAHTE DİPLOMALARI GOOGLE'DEN BULMUŞ

ODTÜ mezunu olduğun gösteren1996 yılına ait diplomayı kendi imkanlarıyle yaptığını söyleyen Laçin, "Ben bilgisayarı çok iyi kullanırım. Google üzerinden arattırdığımızda birçok diploma örneği var. Buradaki imzaları da oralardan temin ettim ve kendim attım. Yine Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen 'Uluslararası İlişkiler Bilim Alanında Üniversite Doçenti unvan ve yetkisi verilmiştir' şeklindeki doçentlik belgesini de aynı şekilde internet üzerinden bulduğum örneklerle kendim yaptım." dedi.

"OLAYDAN DOLAYI ÇOK PİŞMANIM"

Diplomalardaki imzaları da internetten bulduğu örneklerle taklit ederek kendisinin attığını belirten sahte profesör, olayların baştan itibaren yapılan bir hatanın sonucu katlanarak bu hale geldiğini aktardı.

18 BİN 600 TL MAAŞ ALMIŞ

Aksaray Üniversitesine profesör olarak atanmasından sonra burada 25-30 gün kadar çalıştığını söyleyen Laçin'e bu süre zarfında da 18 bin 600 TL kadar maaş ödemesi yapılmış. Zararı karşıladığını ifade eden Laçin, " İlk ifademde olayın paniğiyle gerçekleri saklama yoluna gittim. Olaydan dolayı çok pişmanım. Benim 3 yaşında bir oğlum var. Bakıma muhtaçtır. Vermiş olduğum beyanların pişmanlık kapsamında değerlendirilmesini istiyorum." dedi.

Sahte diplomayla profesörlük yapıp 18 bin TL maaş aldı Aksaray Üniversitesinde kendi oluşturduğu belge ve diplomalarla doçentlik ve profesörlük yaparak binlerce liralık maaş olan sahte öğretim üyesi için istenen ceza belli oldu.