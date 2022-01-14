Türkiye Gazetesi

Kocaeli'deki iş kazasında bir işçi toprak altında kalarak can verdi. Olay, Kandıra'nın Sarnıçlar köyü mevkiinde yaşandı. Kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana gelince işçilerden Salih Şentürk (36) toprak altında kaldı. Feci olaya şahit olan arkadaşları Şentürk’ün yardımına koşarak, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile Şentürk’ü toprak altından çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.



GERİDE 2 ÇOCUK BIRAKTI

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Şentürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Nevşehir'de feci iş kazası, üzerine sac rulo düşen işçi canından oldu Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde feci bir iş kazası yaşandı. Üzerine sac rulo düşen genç işçi canından oldu.



Feci iş kazası! Yem karma makinesine düşen çoban öldü Aksaray'da meydana gelen feci iş kazasında yem karma makinesine düşen çoban hayatını kaybetti.