Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Topraklı Mahallesi esrarengiz bir hırsızlık olayı ile karşı karşıya. Sabah saatlerinde aracının plakasının çalındığını fark eden bir kişi, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, diğer araçları incelediğinde onların da plakalarının olmadığını gördü. İhbarda bulunan Ertuğrul Hazer isimli vatandaşın şikayetçi olması üzerine bölgeye 'Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü' ekipleri gönderildi. Ekipler, yaptıkları incelemelerin ardından şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

AYNI MAHALLEDEN İHBAR YAĞDI

Polis ekipleri gün boyunca aynı mahalleden ardı ardına plaka hırsızlığı ihbarları alırken akşam saatlerinde ise Halk Caddesi üzerinde bulunan aracının yanına giden Yaşar Öztürk isimli vatandaş da plakasının olmadığını fark etti. Gün boyunca yaklaşık 30 aracın plakasının çalındığı gözlemlenirken, bu duruma kimse anlam veremedi. Hırsızların başka suçlarda kullanmak üzere park halindeki araçların plakalarını çaldığı düşünülürken, çok sayıda plaka çalan hırsızlar vatandaşı isyan ettirdi.

ARKADAŞI HABER VERDİ, KENDİ PLAKASINI KONTROL ETTİ

Sabah saatlerinde arkadaşının haber vermesi üzerine aracının plakasını kontrol eden Ertuğrul Hazer, "Araç sahibi arkadaş plakaların çalındığını fark etti. Ardından kendi aracıma baktım ve benim plaka da çalınmıştı. 112’ye durumu bildirdiğimizde bu olayların olduğunu söylediler. Olay Yeri İnceleme ekipleri gelerek diğer arkadaşlarla ifadelerimizi ve el izlerini alarak işlem yaptılar. Bunda değişik psikolojik bir olay var anlamadım, artık plakalardan ne istiyorsa hırsızlar” dedi.

SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİLER

Akşam saatlerinde plakasının çalındığını fark eden başka bir araç sahibi Yaşar Öztürk, "Arabayı park etmiştim. Oğlum gezmeye giderken arabanın arkasından fark ettim, baktım ki plaka yok. Ben de düştüğünü zannettim ama sosyal medyadan baktım başkalarınınki de çalınmış. Polisi aradık ve geldik, ifadelerimizi verdik. Olay Yeri İnceleme ekipleri inceleme yaptı, gereken yapılacak" diye konuştu.

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