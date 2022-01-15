Türkiye Gazetesi

Söke ilçesinde akşam saatlerinde evinin yakınında yürüyen 65 yaşındaki Sabriye Erdem iki köpeğin saldırısına uğradı.

Evine giderken sokak köpeklerini bir anda karşısında gören kadın, büyük panik yaşayarak yere düştü. Köpeklerin kollarından ısırarak yaraladığı yaşlı kadının feryatlarını duyan çevredeki vatandaşlar yardımına koştu.

Hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Sabriye Erdem, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaşlı kadının belinde ciddi sorun oluştuğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Aynı bölgede daha önce de benzer köpek saldırılarının yaşandığı belirtildi.

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