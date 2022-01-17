Bahçelievler Mahallesi Muzaffer Işın Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan Emine Sıkıcıoğlu’ndan (91) haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Sıkıcıoğlu’nun ailesiyle birlikte yalnız yaşayan kadının evine girdi.
Hareketsiz şekilde yerde yatar halde bulunan Emine Sıkıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Sıkıcıoğlu’nun cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
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