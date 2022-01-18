Türkiye Gazetesi

Kuşadası'nda bulunan yedi emin deposunun yanındaki araziye çalışmaya gelen kepçe operatörü M.G.’nin yediemin deposunun arazisinde toprağa gömülü otomobil olduğunu iddia etmesi üzerine Davutlar Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

M.G.’nin ifadesine başvuran polis ekipleri otomobilin bulunduğu alanda kazı çalışması başlattı.

Yapılan kazı çalışmasının ardından sekiz sene önce toprağa gömülen otomobil çıkarılırken, olayın yaşandığı tarihte yediemin deposu sahibi olan ve geçtiğimiz yıl işletmeyi başka birine devrettiği öğrenilen E.Ö.’nün de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

DEPO SAHİBİNİN İSTEĞİYLE GÖMMÜŞ

Kepçe operatörü M.G.’nin, olayın gerçekleştiği tarihte yedi emin deposu sahibi E.Ö.’nün isteğiyle kırmızı renkteki otomobili toprağa gömdüğü öğrenilirken, topraktan çıkartılan otomobilin gizeminin yapılacak olan kriminal incelemelerin ardından belli olacağı öğrenildi.

Osmangazi köprüsünde esrarengiz olay: Cipini bırakan iş adamı ortada yok Osmangazi köprüsünde kapıları açık halde ve yolcu koltuğunda bir adet cep telefonu, kimlik kartı ile kağıt 5 lira bulunan lüks cipi görenler durumu polise bildirdi.

Esrarengiz cinayet: Göğsünden vurularak öldürüldü İki arkadaşı ile birlikte hava almak için dışarı çıkan çiftçi, bulunduğu bağ evinin bahçesinde göğsünden vurulup öldürüldü.

Amasya'nın orta yerindeki esrarengiz mezarlar görenleri şaşkına çeviriyor Amasya'da marketin önünde, apartman girişinde, kaldırımlarda ve yol ortasında bulunan mezarlar görenleri şaşkına çeviriyor. İlk görenlerin vasiyet gereği sandığı mezarların geçmiş yıllarda yapılan imar değişiklikleri nedeniyle sokak ortasında kaldığı ortaya çıktı.