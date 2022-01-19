Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'de bir yurtta güvenlik görevlisi olarak çalışan iki çocuk annesi 35 yaşındaki Hayriye Ulusoy dün akşamdan beri haber alınamıyor.

OTOMOBİLİ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Ulusoy'un yakınları, Karaahmetli köyündeki Kapulukaya barajı kıyısında park edilmiş otomobilini ve suyun kenarına bırakılmış montunu buldu. İddiaya göre, evden ayrıldıktan sonra annesinin telefonuna, "Çocuklarıma bakarsın" yazılı mesaj gönderdiği öğrenildi.

BARAJDA ARAMA YAPIALCAK

Bunun üzerine Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıçları tarafından gece yarısı suyun içerisinde arama yaptı. Jandarma ve AFAD ekipleri ise bölgede arama çalışmalarını sürdürdü. Gece saatlerinde başlatılan arama çalışmaları Ankara'dan gelen AKUT ekiplerinin de katılımıyla devam ediyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin de barajda arama yapacağı öğrenildi.

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